В Подмосковье двух водителей оштрафовали на 80 тысяч рублей за сброс мусора

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области застали в округе Домодедово двух местных нарушителей правил обращения с отходами - они сбросили отходы из автомобилей на открытый грунт, вне санкционированных площадок накопления. После составления протоколов загрязнители природы были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 80 тысяч рублей.

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Ранее Минэкология сообщила, как еще трое нарушителей были задержаны в Подмосковье - в Домодедове, микрорайоне Белые Столбы и деревне Заболотье.

Двое из них транспортировали строительные отходы без оформления разрешительных документов, один осуществлял "горизонтальную планировку земельного участка" с помощью строительного мусора. Вся троица также была оштрафована.