Время скидок не прошло: купить Lada можно с выгодой до 570 тысяч рублей

В августе 2025 года АвтоВАЗ и официальные дилеры марки Lada предлагают расширенные программы финансовой поддержки и скидок на покупку новых автомобилей. Предложения охватывают как легковые модели, так и лёгкий коммерческий транспорт.

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В рамках программы государственной поддержки предусмотрены субсидии: до 10% стоимости - для семей с двумя и более детьми; до 20% - для сотрудников образования, медицины и военных; до 40% - при покупке автомобилей с ручным управлением.

Дополнительные скидки предоставляются при покупке в лизинг, по кредитной программе Lada Finance и при сдаче старого автомобиля по системе трейд-ин. Размер выгоды варьируется в зависимости от модели, года выпуска и способа приобретения. Например:

• Lada Granta: скидки до 170 тысяч рублей в лизинг и до 150 тысяч - за покупку авто в кредит.

• Lada Vesta: скидки на модели 2024 года достигают 490 тысяч рублей;

• Lada Largus: фургоны и универсалы 2024 года предлагаются с выгодой до 570 тысяч рублей;

• Lada Aura: доступна с максимальной скидкой 550 тысяч рублей;

• Модели Niva: коммерческие варианты можно приобрести со скидками до 400 тысяч рублей.

Для двухтопливных моделей Lada Largus CNG действует отдельная акция с выгодой до 360 тысяч рублей, которая может быть суммирована с государственной субсидией.