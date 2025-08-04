Время ожидания для водителей для проезда по Крымскому мосту превысило шесть часов

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани по данным на 17:00 образовался затор общей численностью 2850 автомобилей, ждать своей очереди для прохождения ручного досмотра приходится больше шести часов.

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Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

— В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства. Время ожидания более трех часов, — написали в Telegram-канале.

В тот же день по данным на 15:00 в очереди на досмотр со стороны Тамани находился 2381 автомобиль, а со стороны Керчи — 750 транспортных средств. Время ожидания на тот момент составляло примерно три часа.

Россиянам напомнили, что въехать на Крымский мост со стороны Таманского полуострова можно только по федеральной трассе А-290, съезды к мосту из станицы Тамань закрыты. Ситуацию контролируют сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилистов также призвали быть внимательными и следовать дорожным указателям.