В Волгограде пройдет финал конкурса «Лучший водитель России – 2025»

Мероприятие состоится 16 августа на территории, прилегающей к «Волгоград Арене». В этом году за звание лучшего поборются 17 финалистов из разных уголков страны.

© Волгоградская правда

Как сообщает администрация Волгоградской области, конкурсанты будут проходить различные испытания, включая подъезд к грузовому пандусу и выполнение разворотов в ограниченном пространстве с соблюдением всех правил безопасного вождения (0+).

Все желающие смогут попробовать себя в роли водителя большегруза на обучающем VR-автосимуляторе. Для юных гостей мероприятия организуют трассу с радиоуправляемыми машинами. Также запланированы квесты, концертная программа с участием местных коллективов и авто- и мотовыступления. Сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда» продемонстрируют свои навыки по тушению и вскрытию автомобиля.