Suzuki будет делать топливо из навоза

Японский автогигант объявил о новом крупном проекте, предполагающем переработку коровьих «лепёшек» в биотопливо, которым в будущем можно будет заправлять мотоциклы. Как стало известно Quto.ru, план уже получил поддержку правительства Японии, а также был одобрен ООН.

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Производитель отмечает, что сама концепция под броским названием «Биогазовый проект: сотрудничество между индийским молочным сектором и японским автомобильным сектором для решения социальных проблем в Индии» направлена на разработку экологичного топлива.

Партнёр, к слову, был выбран не случайно. Автомобили Suzuki занимают порядка 20% индийского авторынка, к тому же там очень много коров и, соответственно, ресурсов для проекта.

Предполагается, что в ближайшее время начнётся строительство биогазовой установки, которая будет перерабатывать коровьи «лепёшки» в экологически чистое топливо. В перспективе им можно будет заправлять транспортные средства и использовать этот богатый метаном продукт в других местах, где требуется «горючее».

В японской компании пояснили, что решение не только поможет сократить выбросы парниковых газов, но и повысит доходы населения в сельских регионах за счёт покупки отходов. Кроме того,будут созданы новые рабочие места.

Помимо этого, производитель намерен перевести часть своих мотоциклов на биотопливо. Так, в 2024 году на гонках в Сузуке уже был представлен прототип GSX-R, работающий на биогазе. Так что не исключено, что он станет первенцем в линейке новых «зелёных» байков.