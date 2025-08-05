В Ульяновске на бывшем заводе Isuzu будут собирать грузовики Ausmah

В первом квартале 2026 года компания "Аусмах СВ" планирует запустить серийное производство грузовых автомобилей под собственным брендом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр развития промышленности Ульяновской области.

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Согласно планам, в следующем году будет произведено около 900 автомобилей с различными шасси: с полной массой 3,5 тонны, 5 тонн, 8 тонн и 12 тонн. В дальнейшем компания намерена увеличить производство до более чем 5 тысяч единиц техники в год.

К 2027 году локализация автомобилей составит не менее 790 баллов, а к 2028 году - более 2 тысяч баллов. В рамках локализации планируется производство системы отопления и кондиционирования, системы питания и охлаждения, компонентов трансмиссии, системы выпуска отработанных газов, мостов и тормозной системы, рулевого управления, кабины и других компонентов.

Производство "Аусмах СВ" расположено на территории, ранее принадлежавшей Isuzu, которая теперь находится в собственности Корпорации развития Ульяновской области.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что производство новых автобусов Citymax 8 начнется уже в этом году.