Россия значительно расширит сеть зарядных станций для электромобилей

Увеличивающаяся популярность электротранспорта и его положительное влияние на окружающую среду стимулируют активное развитие соответствующей инфраструктуры.

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Благодаря ранее принятым мерам поддержки, в стране уже успешно работают более двух тысяч зарядных станций.

В рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" Правительство РФ решило выделить дополнительно около 5,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Субсидии предназначены для частичной компенсации операторам зарядных станций расходов, связанных с приобретением нового оборудования и его технологическим подключением к сетям.

Ожидается, что это позволит в течение ближайших трех лет установить порядка 1,9 тысячи новых зарядных станций по всей стране.

Как отметил глава Правительства Михаил Мишустин, крайне важно активно расширять географию подобной инфраструктуры. Он подчеркнул, что это позволит владельцам электромобилей по всей стране с легкостью заряжать свои машины и свободно перемещаться. По его словам, именно такой подход является ключевым фактором, стимулирующим общий спрос на этот транспорт.

Ранее мы писали о том, что россияне стали чаще покупать электромобили отечественного производства.