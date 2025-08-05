Морские перевозчики отказываются возить электрокары

Один из крупнейших поставщиков транспортных услуг в Тихом океане, компания Matson, приостановила приём заказов на перевозку подключаемых гибридов и машин с полностью электрическими силовыми установками. Соответствующее решение было принято руководством фирмы после очередного пожара на морском автовозе.

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В компании уточнили, что на решение повлияло происшествие на судне Morning Midas. Напомним, на борту ролкера находилось 3 048 транспортных средств, в том числе 70 электромобилей и 681 гибрид. По предварительным данным, одна из машин с литий-ионными аккумуляторами начала гореть, что привело к крупному пожару, в результате которого корабль затонул.

К слову, в отличие от Felicity Ace, который затонул в 2022 году из-за самовозгорания электрокара, на Morning Midas машины перевозились в отдельных контейнерах, которые устанавливаются на большие складские палубы — это, по мнению экспертов, серьёзно усложняет обнаружение и тушение пожаров.

Стоит отметить, что в Matson объявили о приостановке заказов даже несмотря на то, что ранее перевозчики сформировали совместную команду для решения проблем, связанных с перевозкой потенциально опасных «зелёных» автомобилей.

Решение вступает в силу немедленно. Как долго оно будет оставаться в силе, пока не уточняется.