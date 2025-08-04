Перед Крымским мостом образовалась очередь длиной в десятки километров

Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 км. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Карты».

Журналисты уточнили, что автомобили стоят от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра.

В общей сложности, в очереди по состоянию на 18:00 находилось 2710 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что 3 августа пробка на Крымском мосту установила очередной рекорд, растянувшись на 30 км. В очереди стояли порядка 2000 машин.

Напомним, что прошлый рекорд продержался недолго — пробка длиной 22 км была зафиксирована в минувшем июле.