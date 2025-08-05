Обновленный Honda Civic добрался до Европы на фоне падения продаж

Компания Honda представила обновлённый гибридный хэтчбек Civic e:HEV для европейского рынка: снаружи он практически не отличается от обновлённой в прошлом году американской версии модели, силовая установка никак не изменилась.

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Актуальный Civic одиннадцатого поколения дебютировал в Европе в 2022 году с гибридной силовой установкой и кузовом хэтчбек, позже модельный ряд пополнил бензиновый хот-хэтч Civic Type R, но его карьера в Европе скоро завершится, после чего европейцам будет доступен только гибридный Civic e:HEV.

Силовая установка Civic e:HEV состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового «атмосферника» (143 л.с., 186 Нм) и электромеханического вариатора, в который вживлены два электромотора — один из них работает только в режиме генератора, тяговый электромотор выдаёт 184 л.с. и 315 Нм, привод только передний. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 203 л.с. Тяговая литий-ионная батарея расположена под задним сиденьем, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена. До 100 км/ч гибридный Civic разгоняется за 7,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч.

Рестайлинг, как мы уже знаем по американской версии модели, принёс Civic e:HEV более агрессивное оформление передка с новыми, более угловатыми решётками и бампером без противотуманок. Вдобавок появились новые 18-дюймовые колёсные диски и пересмотрена цветовая палитра для кузова.

Салон получил обновлённую отделку — стойки и крыша теперь во всех комплектация чёрные, улучшена графика 10,2-дюймового мультимедийного экрана, появилась дополнительная подсветка в зоне ног, в комплектации Sport новый спортивный руль оснащён обогревом, слегка пересмотрено наполнение других комплектаций. Цены на обновлённый Civic e:HEV пока объявлены только в Великобритании, здесь он стоит от 33 795 фунтов стерлингов.

Добавим, что по данным аналитического агентства JATO Dynamics, продажи Honda Civic в Европе за первые шесть месяцев текущего года составили 4328 шт., что на 20% меньше продажи в январе-июне 2024 года — это один из худших результатов в С-классе. Для сравнения скажем, что Mazda 3 за тот же период разошлась в Европе тиражом 11 899 шт. (+22%), Toyota Corolla — 57 880 шт. (-18%), Volkswagen Golf — 104 162 шт. (-17%).