Mazda готовит несколько новинок, среди них — гибридный CX-5

Mazda анонсировала несколько электрических премьер до 2030 года. Приоритетом станет выпуск новых гибридных и электрических моделей, в основном кроссоверов. Обновление существующих автомобилей компания собирается осуществлять только после 2030 года. В числе ближайших электрифицированных новинок — гибридный вариант кроссовера CX-5, недавно пережившего смену поколения.

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Его дебют запланирован на 2027 год. Важно отметить, что в отличие от части гибридов, созданных в сотрудничестве с Toyota, CX-5 Hybrid получит гибридную систему, полностью разработанную инженерами Mazda на базе их 2,5-литрового бензинового двигателя Skyactiv-G.

Глобальная экспансия коснётся и электромобилей. Mazda намерена вывести за пределы Китая электрические лифтбек EZ-6 и кроссовер EZ-60, изначально спроектированные с китайской Changan исключительно для рынка КНР. В том же 2027 году ожидается появление первого электрокара, созданного Mazda полностью самостоятельно.

© Mazda

© Mazda

Помимо этого, с 2027 на рынке должна появиться серийная версия гибридного концепта Iconic SP. Этот автомобиль с бензоэлектрической установкой позиционируется как преемник культового RX-7. Легендарный MX-5, как ожидается, сохранит двигатель внутреннего сгорания после смены поколения, запланированной на 2029 год.

Модели, уже завоевавшие свое место на рынке – кроссоверы CX-30, CX-50, а также более крупные CX-70 и CX-90 на другой платформе – пройдут глубокое обновление не ранее конца этого десятилетия или даже в начале следующего. Смена поколения ждет компактное семейство Mazda3. Текущее, представленное в 2019 году, планируется обновить только в 2032 году.