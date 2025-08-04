В МВД прокомментировали информацию об ограничении срока службы автомобилей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Волк указала, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что в РФ могут ограничить срок службы легковых автомобилей 30 годами.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД РФ с этой инициативой не выступало. Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», — написала она.

Также Волк отметила, что вся информация о законодательных инициативах ведомства публикуется на его официальных ресурсах.