Ульяновский автозавод отмечает день рождения УАЗ-3160, который считается предтечей современного "Патриота": внедорожник запустили в серийное производство 5 августа 1997 года.

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Модель УАЗ-3160 стала для ульяновского автозавода шагом в новую эпоху. При её разработке инженеры предприятия тесно взаимодействовали с конструкторами АвтоВАЗа, что позволило внедрить ряд нетипичных для УАЗа решений. В частности, автомобиль получил переднюю подвеску на пружинах, гидроусилитель руля, передние дисковые тормоза и мосты типа "Спайсер".

На выбор предлагались четыре силовые установки мощностью от 98 до 132 л.с., а максимальная скорость доходила до 160 км/ч - показатель, нетипичный для ульяновской техники тех лет.

Параллельно с запуском производства на заводе модернизировали технологическую базу: внедрили автоматическую сварочную линию KUKA, обновили покрасочное оборудование и частично автоматизировали окрасочный процесс.

Всего с конвейера сошло 6592 автомобиля. Несмотря на скромный тираж, УАЗ-3160 стал основой для дальнейшего развития модельного ряда и фактически предвосхитил появление УАЗ "Патриот". Именно он первым среди ульяновских внедорожников попытался сочетать проходимость с элементами комфорта.

Тем временем УАЗ готовит к выходу на рынок УАЗ "Патриот" с турбодизелем и новой 6-ступенчатой МКП.