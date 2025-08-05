В преддверии скорого старта продаж китайский производитель раскрыл внешнее оформление новой модели для российского рынка. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

абариты автомобиля составят 4706 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1845 мм в высоту, расстояние между осями равно 2810 мм. Это на 79 мм короче, 39 мм уже и 35 мм ниже, чек «старший» T2, а размер колёсной базы меньше на 10 мм.

По предварительным данным, моторная гамма паркетника будет включать в себя турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра. С первым будет сочетаться 7-ступенчатый «робот», со вторым — 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — передний или полный.

Перечень оборудования модели будет включать в себя медиасистему с 15,6-дюймовым тачскрином, акустику с 9 динамиками, полный набор «тёплых» опций и широкий ассортимент водительских ассистентов.