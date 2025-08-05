В Госавтоинспекции обсуждают меры, как остановить рост ДТП с питбайками

Подростки на мототехнике стали настоящим бедствием на дорогах. Не зная правил, не чувствуя страха и не думая о последствиях, они устраивают аварии, в которых сами же получают травмы, в том числе смертельные. В Госавтоинспекции обсуждают меры: как их остановить. Последняя поездка Питбайки – относительно недорогие мини-мотоциклы. Цена – от 30 тысяч рублей. Регистрировать в Госавтоинспекции их не надо, возрастных ограничений для управления нет, права не нужны. Всё это сделало питбайки очень популярными, особенно у подростков.

© Нижегородская правда

Особое положение такой техники объясняется тем, что к транспортным средствам питбайки не относятся. Это спортинвентарь. На них можно ездить по специализированным тренировочным трассам, а вот на дороги общего пользования путь для них закрыт. Но юных лихачей это не останавливает. В минувший четверг в 9‑м часу вечера на улице Ореховской в Автозаводском районе областного центра подросток на питбайке устроил ДТП с «Чери Тиго». По предварительным данным, он проехал перекрёсток на красный свет и столкнулся с иномаркой. Подростка увезли в больницу с переломом предплечья, ушибом бедра.

Самый страшный за последнее время случай был 16 июля в Володарском округе. На питбайке катались мальчики 12-ти и восьми лет. Тот, что постарше, был за рулём. При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.

После сильнейшего удара юного водителя увезли в больницу с тяжёлыми травмами. А вот его восьмилетний пассажир, ехавший без мотошлема, погиб на месте.

«При этом родители знали, что дети поехали кататься на питбайке, и разрешили. Всё произошло при их полном попустительстве… К сожалению, взрослые у нас продолжают бездумно приобретать питбайки, мопеды, зная, что у детей нет навыков управления, знаний правил дорожного движения», – поделился подробностями начальник Управления Госавтоинспекции по региону Владимир Ежов на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре. Несчастье в подарок Владимир Ежов сообщил, что в целом ДТП с мототехникой всё больше. За шесть месяцев этого года, по сравнению с таким же периодом прошлого, количество таких аварий в регионе выросло на 5,2%, число погибших – сразу на 21,5%.

«Ну сколько можно примеров приводить? К сожалению, родители либо не хотят это слышать, либо не желают заниматься своими детьми, – прокомментировал ситуацию Владимир Ежов. – Наверное, проще купить ребёнку питбайк и самоустраниться. Но это совершенно неправильно».

На родителей юных нарушителей правил дорожного движения составляют административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. В этом году их уже более 570. Но получившему травмы ребёнку здоровье ничто не вернёт… 48 ДТП с участием детей-водителей произошло за полгода в регионе. Не игрушка! В июне этого года в Госдуме прозвучало предложение ограничить продажу питбайков – пусть покупатели предъявляют документ, подтверждающий, что спортинвентарь приобретается для тренировок. Есть также идея ввести наказание для взрослых за передачу питбайков детям.

У Госавтоинспекции в регионе для борьбы с нарушителями есть мотоциклы. Но, во-первых, патрулирование на них ведётся преимущественно в Нижнем Новгороде, а во-вторых, преследовать несовершеннолетних гонщиков полицейские всё же избегают. Никто не знает, как те себя поведут. Последствия могут быть самыми разными.

Ну и наконец, для преследования лихачей на тех же питбайках по бездорожью имеющиеся у полиции мотоциклы не подходят.

«С правительством области сейчас решается вопрос о приобретении для Госавтоинспекции кроссовых спортивных мотоциклов, на которых сотрудники будут осуществлять патрулирование», — сообщил Владимир Ежов.

Пока же для борьбы с нарушителями на питбайках используют работу скрытых нарядов ДПС. К местам, где собирается молодёжь, подъезжают автомобили, и сотрудники задерживают нарушителей. «К тому же в районах сотрудники Госавтоинспекции знают, где, в каком дворе есть мотоцикл, питбайк, проводят профилактическую работу», – добавил Владимир Ежов, выразив надежду, что родители всё же в первую очередь сами позаботятся о безопасности детей.

Как минимум, не будут покупать им мототехнику в качестве «игрушки». Последствия могут оказаться непоправимыми.