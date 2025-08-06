В России растет спрос на автомобили премиум-класса с пробегом

Рынок подержанного «премиума» в России уверенно заполняют немецкие автомобили. По данным аналитиков «Авто.ру Бизнес», первое полугодие 2025 года отметилось заметным ростом доли подержанных автомобилей класса «премиум» стоимостью от 5 миллионов рублей, продающихся через официальных дилеров.

Традиционно удерживают пальму первенства немецкие марки. Их доля на премиальном вторичном рынке достигла внушительных 67%, что на 3 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Японские автомобили сегмента на втором месте, но их доля сократилась до почти 10%, потеряв 4 п.п. год к году. Британский автопром сохранил свои позиции практически без изменений, заняв 7,7% рынка. Американские премиальные модели у дилеров, напротив, немного прибавили, достигнув почти 6% (рост на 1 п.п.). Южнокорейский сегмент сократился до скромных почти 3%, снизившись на 2 п.п.

Среди конкретных моделей с пробегом наибольшим спросом пользовались проверенные временем и статусом BMW X5, Mercedes-Benz S-класс, Land Rover Range Rover, Toyota Land Cruiser и BMW X7. Однако ценовая динамика у фаворитов разительно отличалась, сообщают «Известия».

Средняя цена Mercedes S-класса (8,96 миллиона рублей), BMW X5 (7,13 миллиона) и BMW X7 (8,44 миллиона) показала спад на 3,5–7% по сравнению с прошлым годом. В то же время Land Rover Range Rover и Toyota Land Cruiser, напротив, подорожали более чем на 7%, достигнув отметок в 11 миллионов и 7,78 миллиона рублей соответственно.

Эксперты отмечают изменения, которые произошли в сегменте китайского премиум-класса. Его присутствие на дилерских площадках с подержанными машинами значительно усилилось. Если в первом полугодии 2024 года они занимали лишь 1,9% рынка, то к первому полугодию 2025-го их доля выросла до 3%.

Лидерами среди китайских премиум-брендов стали модели LiXiang L9, LiXiang L7, Zeekr 001, Voyah Dream и Tank 500. Практически все они подешевели относительно прошлогодних цен. Снижение составило более 7% для LiXiang L9 (до 6,6 миллиона), LiXiang L7 (до 5,8 миллиона) и Voyah Dream (до 6 миллионов). Zeekr 001 подешевел на 3,5%, опустившись в цене до 5,6 миллиона рублей. Лишь Tank 500 сохранил стабильную цену на уровне 5,5 миллиона рублей.