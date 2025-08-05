Автомобили Toyota вновь стали популярны в РФ

По итогам июля было продано 2,7 тыс. новых автомобилей японского бренда — это вдвое больше, чем годом ранее. Для сравнения, марки GAC и Omoda смогли реализовать по 2,8 тыс. машин, а Xcite — 2 тыс. кроссоверов.

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Как сообщает Сергей Целиков, глава агентства «Автостат», на российском рынке по итогам второго летнего месяца своих владельцев нашли 120,6 тыс. новых автомобилей: -11% к июлю 2024 года; +34% к июню 2025 года.

Притом важно уточнить: в июле все ТОП-15 брендов показали рост по отношению к предыдущему месяцу, а 6 из 15 марок оказались в плюсе по отношению к июлю прошлого года.

Что касается рыночного успеха "Тойоты", то ранее эксперт обращал внимание на важный факт: подавляющее большинство (77%) новых Toyota, проданных в России в этом году, были произведены в Китае.

А вот возобновление официальных продаж Toyota в России — фейк. Дилеры опровергли новость о старте якобы официальных продаж автомобилей бренда на российском рынке.