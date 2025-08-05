Опубликованы шпионские фото нового седана Voyah Passion L

В Китае впервые был замечен седан Voyah Passion L во время дорожных испытаний. Машина отличается полностью обновлённым дизайном передней части. На внутреннем рынке КНР модель известна как Zhuiguang L. Официальный запуск новинки планируется в конце этого года.

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Технические подробности машины пока не раскрываются. Однако, скорее всего, этот седан будет оснащен гибридной или электрической силовой установкой, а также пакетом автономного вождения от Huawei. Также стоит отметить, что на крыше автомобиля оборудован сенсор LiDAR.

Кроме того, седан получил стильные хромированные колёсные диски и соответствующую им радиаторную решётку с плотно расположенными вертикальными ламелями. Это решение перекликается с дизайном модели Dream.

Интерьер машины пока не попал на фото, но вероятно, что его дизайн будет похож на обновлённые модели Dream и Free+. Кстати, от последнего Voyah Passion L может унаследовать и силовую установку.

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