Дух Сардинии: Lamborghini представила уникальный Temerario Porto Cervo
Подразделение Ad Personam, которое специализируется на индивидуальной отделке автомобилей Lamborghini, впервые обратило своё внимание на новейший суперкар Temerario. Так и случился эксклюзивный проект — купе под названием Temerario Porto Cervo.
Компания Lamborghini пока хранит молчание о том, станет ли эта отделка доступной для других клиентов, и не раскрывает цену на столь необычный суперкар.
Кузов Temerario Porto Cervo получил сразу три оттенка. Основной цвет — серый, но не простой: его поверхность мерцает вкраплениями, напоминающими синие чешуйки. Этот тонкий эффект подчёркнут глянцевой чёрной окантовкой, проходящей по всему нижнему периметру автомобиля, которая, в свою очередь, украшена вставкой глубокого тёмно-синего цвета. Крыша суперкара и его колёсные диски также исполнены в насыщенном чёрном цвете, а тормозные суппорты выделяются синим акцентом.
Внутреннее пространство Temerario Porto Cervo выполнено в той же цветовой гамме, что и экстерьер, будто продолжая «разговор» о Сардинии. Особое внимание уделено деталям: некоторые элементы салона получили изысканную отделку матовым карбоном. На центральной консоли между сиденьями вышито имя модели — «Porto Cervo», а на дверных картах внимательный глаз заметит стилизованный силуэт самого Temerario.
Под капотом модели всё осталось неизменным. Temerario Porto Cervo сохранил свою впечатляющую гибридную силовую установку. Она объединяет четыре двигателя, ключевым из которых является бензиновый четырёхлитровый V8, и вместе они выдают суммарную мощность в 920 лошадиных сил. Суперкар преодолевает рубеж в 100 километров в час всего за 2,7 секунды.
К слову, Lamborghini намекнула на возможные перемены в своей стратегии. Компания рассматривает изменение концепции будущего гранд-турера Lanzador. Первоначально задуманный как полноценный электромобиль, он теперь может получить иной тип силовой установки. Причиной стали опасения руководства, что текущий спрос на электрокары в сегменте роскошных автомобилей пока недостаточен для реализации задуманного.