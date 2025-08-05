Lamborghini представила уникальный Temerario Porto Cervo

Подразделение Ad Personam, которое специализируется на индивидуальной отделке автомобилей Lamborghini, впервые обратило своё внимание на новейший суперкар Temerario. Так и случился эксклюзивный проект — купе под названием Temerario Porto Cervo.

© Motor.ru

Компания Lamborghini пока хранит молчание о том, станет ли эта отделка доступной для других клиентов, и не раскрывает цену на столь необычный суперкар.

Кузов Temerario Porto Cervo получил сразу три оттенка. Основной цвет — серый, но не простой: его поверхность мерцает вкраплениями, напоминающими синие чешуйки. Этот тонкий эффект подчёркнут глянцевой чёрной окантовкой, проходящей по всему нижнему периметру автомобиля, которая, в свою очередь, украшена вставкой глубокого тёмно-синего цвета. Крыша суперкара и его колёсные диски также исполнены в насыщенном чёрном цвете, а тормозные суппорты выделяются синим акцентом.

Внутреннее пространство Temerario Porto Cervo выполнено в той же цветовой гамме, что и экстерьер, будто продолжая «разговор» о Сардинии. Особое внимание уделено деталям: некоторые элементы салона получили изысканную отделку матовым карбоном. На центральной консоли между сиденьями вышито имя модели — «Porto Cervo», а на дверных картах внимательный глаз заметит стилизованный силуэт самого Temerario.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Под капотом модели всё осталось неизменным. Temerario Porto Cervo сохранил свою впечатляющую гибридную силовую установку. Она объединяет четыре двигателя, ключевым из которых является бензиновый четырёхлитровый V8, и вместе они выдают суммарную мощность в 920 лошадиных сил. Суперкар преодолевает рубеж в 100 километров в час всего за 2,7 секунды.

К слову, Lamborghini намекнула на возможные перемены в своей стратегии. Компания рассматривает изменение концепции будущего гранд-турера Lanzador. Первоначально задуманный как полноценный электромобиль, он теперь может получить иной тип силовой установки. Причиной стали опасения руководства, что текущий спрос на электрокары в сегменте роскошных автомобилей пока недостаточен для реализации задуманного.