Седаны Kia K5 отзывают из-за отваливающихся на ходу деталей

Южнокорейский производитель обнаружил серьёзную проблему у своих автомобилей, которые были выпущены в период с 2023 по 2025 год. Под действие сервисной кампании попадает 100 063 машины, реализованные на американском рынке.

© Quto.ru

Проблема обнаружена в некачественных креплениях кузовных деталей, из-за чего те могут отвалиться — это, в свою очередь, создаёт опасность для других водителей и может привести к аварии. К слову, на данный момент зафиксировано уже 4 082 инцидента.

Речь идёт о декоративной накладке задней стойки. Как отмечает производитель, из-за недостаточного клеевого слоя деталь расслаивается и лицевая часть отлетает на дорогу. Владельцы могут заметить наличие неисправности по дребезжанию во время езды, либо при визуальном осмотре.

Для решения проблемы сотрудники дилерских центров марки проверят и, при необходимости, заменят накладку задней стойки на усиленную, в которой используется не только клей, но и механический фиксатор. Для владельцев все работы будут проведены бесплатно.