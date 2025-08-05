В Краснодар для тестирования прибыл троллейбус новой модели

В краевую столицу для тестовой эксплуатации приехал новый троллейбус модели "Адмирал". Он произведен отечественной компанией. Транспорт оснащен энергонакопителями, позволяющими ему проехать до 35 километров без подключения к сети. О прибытии нового троллейбуса рассказал в социальных сетях глава Краснодара Евгений Наумов.

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"Будем обкатывать, смотреть на работу троллейбуса в жаркий августовский период и удобство в эксплуатации для водителей и пассажиров", - написал Евгений Наумов.

Новый общественный транспорт осмотрели заместитель главы города Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин, начальник троллейбусного депо № 1 Алексей Белущенко, коммерческий директор транспортной компании Александр Мирошник и заместитель директора компании Денис Фролов.

- Наш троллейбус оснащен аккумуляторами емкостью 93 кВт, которые рассчитаны на самые сложные условия. Даже при движении в пробках с включенными отопителями или кондиционерами он гарантированно проедет до 35 километров. В ходе испытаний без отопления мы проходили до 60 километров. Водители могут быть уверены в запасе хода. Например, во время испытаний на четвертом маршруте, где были и пробки, и активная работа кондиционера, мы вернулись с зарядом в 56 % - с хорошим запасом, - подчеркнул Денис Фролов.

Салон выполнен из современных композитных материалов и алюминиевых сплавов с декоративной подсветкой. Также подсветка имеется на лобовом стекле и нижней части кузова.

В троллейбусе расположено 37 посадочных мест, 17 из которых размещены на низком полу: это удобно для маломобильных граждан. Салон оснащен системой подсчета пассажиров, аппарелью для инвалидов, информационными табло, раздельными кондиционерами для пассажирской зоны и кабины водителя. Кроме этого, шесть стационарных камер из 15 дополнены системой кругового обзора.

Для безопасной посадки и высадки установлен электрический привод дверей с умной системой защиты от защемления. А для комфорта пассажиров в зонах входа и оплаты проезда есть теплые полы.

Кстати

До этого в кубанскую столицу прибыл на тестовую эксплуатацию троллейбус "Синара-6254". Его осмотрел глава администрации Краснодара Евгений Наумов.