Chery Tiggo 4 Pro больше не самый доступный в линейке бренда

Китайский автопроизводитель скорректировал цены для двух своих популярных кроссоверов. Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro полностью лишился более доступных вариантов, включая базовую модификацию Action MT 2025 года выпуска.

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Ранее именно эта версия за 1 950 000 рублей делала Tiggo 4 Pro самой доступной моделью в линейке бренда. Теперь же это звание перешло к рестайлинговому Chery Tiggo 4, чьи цены начинаются от 1 999 000 рублей.

Сейчас Chery Tiggo 4 Pro предлагается исключительно в одной комплектации — Action 2025 года выпуска за 2 100 000 рублей. Данная версия оснащена бензиновым атмосферным полуторалитровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил в паре с вариантором. Таким образом, минимальная цена на Tiggo 4 Pro увеличилась на 150 тысяч рублей по сравнению с предыдущей базовой версией.

Параллельно произошли ценовые изменения у кроссовера Tiggo 7L 2024 года выпуска. Производитель объявил снижение цен на эти комплектации в диапазоне от 70 до 180 тысяч рублей, сообщают «Автоновости дня».

Наибольшее снижение в размере 180 тысяч рублей затронуло самые доступные переднеприводные версии Prime и Ultra. Полноприводные комплектации Active и Prime подешевели на 80 тысяч рублей каждая. Цена топовой полноприводной версии Ultra снизилась на 70 тысяч рублей. В результате актуальные цены на Tiggo 7L 2024 года выпуска установились в диапазоне от 2 800 00 до 3 160 000 рублей в зависимости от комплектации.

Однако вместе с этим снижением цен на «прошлогодние» Tiggo 7L производитель отменил действовавшие ранее прямые скидки. Для переднеприводных версий они составляли составляли 200 тысяч рублей, а для полноприводных — 100 тысяч рублей.

Несмотря на формальное снижение базовых цен, четыре из пяти комплектаций Tiggo 7L 2024 года выпуска (Prime 2WD, Ultra 2WD, Active 4WD, Prime 4WD) фактически стали дороже на 20 тысяч рублей каждая по сравнению с предыдущей итоговой стоимостью со скидкой. Топовая версия Ultra с полным приводом подорожала на 30 тысяч рублей.