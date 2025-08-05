Автопробег БРИКС по скоростным дорогам "Автодора" пройдет с 9 по 15 августа

Автопробег БРИКС по скоростным дорогам государственной компании "Автодор" по маршруту "Екатеринбург - Москва" пройдет с 9 по 15 августа. Об этом говорится в сообщении организаторов автопробега.

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"Автопробег пройдет с 9 по 15 августа. Организатор мероприятия - Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке Государственной компании "Автодор", Делового совета БРИКС, МИД России и ТПП РФ. Автопробег включен в план мероприятий БРИКС 2025", - сказано в сообщении.

Мероприятие приурочено к открытию движения на участке трассы Дюртюли-Ачит и направлено на развитие международного транспортного сотрудничества и продвижение автотуризма.

Автопробег включает два этапа: "молодежный" маршрут "Екатеринбург - Казань" и деловой этап "Казань - Москва" для представителей бизнеса стран БРИКС.

Старт молодежного этапа пройдет в Екатеринбурге. В нем примут участие иностранные студенты из стран БРИКС+, обучающиеся в российских вузах, включая МАДИ, Финансовый университет при правительстве РФ, МГУ, МГСУ и РУТ МИИТ. Финиш запланирован в Казани, где студенты передадут эстафету бизнес-участникам.

В настоящий момент участие в деловом этапе "Казань - Москва" подтвердили представители топ-менеджмента более 30 компаний из 20 стран БРИКС и стран-партнеров. Среди них - представители строительного, инфраструктурного, логистического и нефтегазового секторов.

В ходе автопробега в Свердловской области, Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Владимирской областях состоятся деловые и культурные мероприятия. Они направлены на презентацию промышленного, инвестиционного и туристического потенциала этих регионов.