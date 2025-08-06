Под Новосибирском водителей заправляли бензином с водой

На одной из АЗС Бердска сломалось оборудование. В результате в резервуар с бензином затекла вода. Обнаружили поломку не сразу – водителей несколько дней заправляли некачественным топливом.

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«Заправлялись на автозаправке на улице Павлова 92-м вот этим «бензином», после возникли проблемы с машиной», — рассказала журналистам «Бердск-Онлайн» горожанка Светлана Солод, приложив фото мутной жижи в пластиковой бутылке. Вместе с ней на разборки на АЗС для решения вопроса приехали еще четыре машины. «Проехал около километра, и машина встала. На СТО выяснили, что бензин наполовину разбавлен водой. Ремонт вылезет в круглую сумму», — рассказал Евгений Дятченко.

Новый собственник ГК «Альянс» Алексей Головещенко сравнил случившееся со стихийным бедствием и даже назвал это ЧП. Мужчина недавно купил АЗС и только на днях выяснил, что там проржавел сливной короб, в который и попала вода.

«Ни одну жалобу не оставили без внимания. Мы со всеми в диалоге, кто к нам обращается. На сегодня поступило шесть обращений — по каждой выплатили компенсацию», — сообщил Головещенко.

Жалобы продолжают поступать. По словам хозяина АЗС, он готов возместить ущерб и оплатить ремонт пострадавших авто.