В России продают 20-летний ВАЗ-2111 почти без пробега

Очередную интересную "капсулу времени" удалось разыскать "Российской газете" на одном из сайтов объявлений в Пензе. Владелец выставил на продажу ВАЗ-2111 2005 года выпуска с пробегом 15 тысяч километров. Он уверяет, что универсал, несмотря на 20-летний возраст, находится в состоянии нового автомобиля.

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Не доверять его словам повода нет - кузов, подкапотное пространство и салон смотрятся абсолютно безукоризненно и создают впечатление, что "одиннадцатая" только вчера покинула автосалон.

За годы производства на Волжском автомобильном заводе (с 1998 по 2009 год) с конвейера сошло свыше 290 тысяч экземпляров таких авто. Данная модель была первым серийным переднеприводным универсалом марки и пользовалась большой популярностью в нашей стране. На сегодняшний день живых образцов сохранилось не так много.

Под капотом представленного в объявлении автомобиля расположен 8-клапанный инжекторный мотор объемом 1,6 литра мощностью 81 лошадиная сила. В тандеме с ним трудится 5-ступенчатая механическая трансмиссия с приводом на переднюю ось.

Продавец просит за машину 820 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Granta в комплектации Standart Plus.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ продают ЛуАЗ-969 за 240 тысяч рублей.