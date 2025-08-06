На УАЗе начали работать роботы-доставщики
На производственной площадке Ульяновского автомобильного завода приступили к работе роботы-доставщики, которые осуществляют логистику деталей по территории предприятия. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице компании "Соллерс" "ВКонтакте".
По словам представителей предприятия, использование беспилотных роботов позволяет оптимизировать логистические процессы. В среднем автоматизированные тележки доставляют около 150-170 деталей с центрального склада на сборочный конвейер. Отмечается, что до конца года на заводе появится до 10 таких устройств.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что УАЗ и "Соллерс" ушли в корпоративный отпуск.