На УАЗе начали работать роботы-доставщики

На производственной площадке Ульяновского автомобильного завода приступили к работе роботы-доставщики, которые осуществляют логистику деталей по территории предприятия. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице компании "Соллерс" "ВКонтакте".

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По словам представителей предприятия, использование беспилотных роботов позволяет оптимизировать логистические процессы. В среднем автоматизированные тележки доставляют около 150-170 деталей с центрального склада на сборочный конвейер. Отмечается, что до конца года на заводе появится до 10 таких устройств.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что УАЗ и "Соллерс" ушли в корпоративный отпуск.