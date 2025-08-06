В России пропишут правила для роботов-курьеров

Минэкономразвития России подготовило проект постановления Правительства, предусматривающий легализацию роботов-доставщиков. Об этом 5 августа сообщает «Вместе-РФ».

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Отмечается, что зона работы электронных курьеров расширяется с трех регионов до 37, а парк устройств увеличивается со 150 до почти трех тысяч.

Согласно подготовленным нововведениям, у каждого такого робота будет индивидуальный QR-код. На проезжей части им разрешат ездить со скоростью до 25 км/ч, а по тротуарам — до 10 км/ч. При этом они должны будут уступать дорогу пешеходам.

Изменения направлены на устранение пробела в законодательстве, когда роботы бесконтрольно передвигались по улицам. Теперь беспилотных доставщиков будут учитывать как полноценных участников дорожного движения, а их владельцам — выписывать штрафы за нарушения ПДД.