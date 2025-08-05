Двигатели грузовиков КамАЗ поручили собирать студентам

В этом году учащиеся приехали из Севастополя, а также Воронежской, Свердловской, Оренбургской и Омской областей. После первых вводного инструктажа молодых людей распределили по своим участкам: за каждым новичком закреплён свой наставник, который будет следить, чтобы молодёжь не допускала ошибок.

Стоит уточнить, что Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – это крупнейшая молодёжная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 400 тысяч молодых людей.

РСО продолжает традицию Всесоюзных студенческих строительных отрядов (ВССО), которые, в свою очередь, являлись комсомольской всесоюзной программой ЦК ВЛКСМ для студентов высших, средне-профессиональных и начальных учебных заведений.

Между тем, на стройке высокоскоростной магистрали будут работать 400 грузовиков КамАЗ. Группа компаний «Нацпроектстрой» заказала спецтехники на сумму свыше 3,7 млрд рублей.