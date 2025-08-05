Стало известно, когда в РФ появится новый китайский внедорожник

Китайский автомобильный бренд iCaur представил новую флагманскую модель V27 REEV, дебют которой на рынке России состоится в 2026 году. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу марки.

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По данным портала, внешне автомобиль выполнен в угловатом стиле. Передние фары V27 схожи с Land Rover Defender круглой полосой освещения, сзади находится полноразмерное запасное колесо, установленное на двери багажника. Технические характеристики автомобиля пока неизвестны.

При этом в iCaur заявляют, что внедорожник получит новую систему REEV и специально для РФ у него усилят подвеску и улучшат терморегуляцию. Дебют V27 на российском рынке состоится в 2026 году.