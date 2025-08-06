Lego выпустит набор с одной из самых редких Bugatti в мире

В рамках коллекции конструкторов Lego Speed Champions будет выпущен дополнительный набор, посвящённый одному из самых редких автомобилей в истории Bugatti — гиперкара Centodieci, выпущенного в 2022 году тиражом в 10 экземпляров.

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Bugatti Centodieci разработана на базе Chiron к 110-летию французской марки и является данью уважения к другой культовой модели компании — Bugatti EB 110, выпускавшейся в первой половине 1990-х.

Как и Bugatti Chiron, Centodieci оснащена 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность силовой установки — 1177 кВт (1600 л. с.). До 100 км/ч Bugatti Centodieci разгоняется за 2,4 секунды, а за 6,1 секунды достигает 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 380 км/ч.

В Bugatti отмечают, что набор Lego идеально передаёт характер гиперкара и воспроизводит многие уникальные детали модели. Конструктор выполнен в белом цвете и повторяет дизайн одной из самых известных спецификаций Bugatti Centodieci с чёрными акцентами. Набор состоит из 291 детали, длина модели в собранном виде — 15 см, ширина — 7 см.