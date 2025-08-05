В России возобновили выпуск двухмоторных тепловозов

Чтобы возобновить производство, «Людиновскому тепловозостроительному заводу», что являются частью холдинга «Синара-Транспортные Машины», пришлось найти замену импортным двигателям. В качестве замены инженеры установили рядный 6-цилиндровый турбодизель КамАЗ Р6.

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ТЭМ10 — это четырёхосный тепловоз, снабжённый двумя дизельными установками (такая компоновка даёт 20-процентную экономию топлива). По состоянию на февраль 2025 года построили лишь 18 этих машин.

Что касается мотора, то проект перспективного семейства рядных шестицилиндровых двигателей, получивший название «Тибет», был открыт приказом генерального директора ПАО «КАМАЗ» 10 июня 2014 года.

Сейчас этими агрегатами оснащаются грузовые автомобили КамАЗ поколения К5, а также сельскохозяйственная техника российских производителей. При объём 13 литров дизели выдают от 420 до 560 л.с.

Между тем, двигатели грузовиков КамАЗ поручили собирать студентам. На заводе двигателей часть операций будут выполнять члены Российских студенческих отрядов (РСО).