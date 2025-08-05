Новый концепт от Buick выглядит как Citroen DS из будущего

Неужели это действительно Buick? Марка, известная в США своими добропорядочными, но ничем не запоминающимися кроссоверами, внезапно удивила публику роскошным седаном Electra Orbit, выглядящим как концепт из будущего.

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Китай давно стал крупнейшим рынком для Buick, и GM делает всё, чтобы укрепить имидж бренда как престижного. В рамках этого направления была создана суббрендовая линейка Electra, и концепт Orbit — её новейшее и наиболее выразительное воплощение.

Автомобиль выглядит как удлинённое купе гран-туризмо: от сверхтонкого передка до стремительного хвоста линия кузова напоминает смесь стилистики 1950-х годов (вспоминается Citroën DS) с элементами футуризма времён космической гонки.

Длинная колёсная база намекает на ориентированность на пассажиров заднего ряда — распространённый запрос китайской публики. Выразительная корма в стиле «boattail» придаёт седану аристократичный облик.

Переднюю часть украшают шесть светодиодных элементов и подсвеченный логотип Buick, а фирменные шильдики можно найти на колёсах, крыльях и корме. Эти дизайнерские элементы вполне могут попасть в серийное производство. А вот четыре двери-ножницы — вряд ли.

Салон концепта выполнен в формате 2+2: четыре кресла, разделённых центральным тоннелем, тянущимся по всей длине салона. Перед водителем — суперширокий экран, растянутый от стойки до стойки.

В центре консоли — загадочная сферическая деталь, вероятно, элемент управления функциями автомобиля. А под лобовым стеклом — неоновая голограмма вращающегося глобуса.

Хотя технические характеристики пока не раскрываются, предполагается, что Electra Orbit — это полностью электрическая модель. Однако суббренд Electra в целом создан для выпуска как электромобилей, так и гибридов.

Electra Orbit — это не просто шоу-кар. Это заявка на то, каким Buick хочет быть: утончённым, амбициозным и по-настоящему премиальным — пусть пока только в Китае.