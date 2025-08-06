Хельсинки стал рекордсменом Европы по безопасности на дорогах

Столица с населением почти 690 тысяч человек, куда каждый день стекается ещё полтора миллиона людей на работу или по делам. В 2025 году столица Финляндии обнародовала статистику о ДТП с летальными исходами за прошлый год. Звучит невероятно, но за целый год на оживлённых улицах крупнейшего европейского города в результате аварий не погиб ни один человек.

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Секрет кроется в продуманной, системной политике, где главным условием передвижения по городу стало снижение скорости. Ещё в 2021 году власти Хельсинки решительно пересмотрели скоростные режимы: на большинстве улиц в жилых районах и центре города установили лимит в 30 километров в час. Если машина сбивает пешехода на скорости 40 километров в час, шансы на трагический исход вдвое выше, чем при столкновении на 30. Этот шаг, основанный на анализе данных, стал основой системы безопасности на дорогах.

Но меры не ограничились только «тихой ездой». Городские власти параллельно вложили значительные средства в инфраструктуру, дружелюбную к пешеходам и велосипедистам. По всему Хельсинки протянулась насыщенная сеть велодорожек, общая длина которой на сегодняшний день превышает 1 500 километров.

Изменения коснулись и общественного транспорта. Парк автобусов пополнился экологичными электрическими моделями, а Европейский инвестиционный банк профинансировал строительство новой, протяжённой трамвайной линии, пишет портал 110km.ru.

Достижение Хельсинки выглядит особенно ярко на фоне общей картины в Европе. Хотя в целом по ЕС в 2024 году наблюдалось снижение смертности на дорогах (на 3%), города всё ещё несут тяжелые потери. Только в 2023 году в городах ЕС погибло 7 807 человек.