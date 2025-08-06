Автоперевозчики просят убрать с дорог незаконные глушилки

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась к Роскомнадзору с просьбой проверить законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Перевозчики жалуются, что их штрафуют за якобы отключенное навигационное оборудование, но на деле потеря спутниковых сигналов происходит из-за нелегальной установки таких устройств.

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Нередко их устанавливают с нарушениями законов владельцы разного рода гражданских объектов — АЗС, нефтебаз, логистических пунктов и других, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация, уточнили перевозчики.

Глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин в беседе с «Известиями» отметил, что при потере сигнала от спутников система взимания платы за проезд по федеральным дорогам решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает штраф.

Потеря связи не менее критична для горожан, жителей поселков и деревень вблизи источников помех, поскольку там пропадает мобильная связь, трудно вызвать скорую или пожарных, подчеркнул директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.

Ассоциация «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, на которых у перевозчиков пропадают навигационные сигналы, обследовать их и установить причины сбоев в работе информационных систем на транспорте.

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