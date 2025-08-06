Сервисный центр КамАЗ появится в Кузбассе в начале осени

В одном из кузбасских городов в начале осени откроется сервисный центр фирмы КАМАЗ.

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Открытие сервисного центра КАМАЗ вскоре состоится в Белове. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава города Сергей Алексеев.

Согласно имеющейся информации, запуск предприятия намечен на первую половину осени.

Как отметил Алексеев, в основные задачи организации будут входить продажи, а также предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Вместе с этим, благодаря реализации проекта появилось 31 рабочее место. Известно, что в него вложено около 350 миллионов рублей.

В настоящее время все ключевые работы по созданию инфраструктуры выполнены.