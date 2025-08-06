Сервисный центр КАМАЗ появится в Кузбассе в начале осени
В одном из кузбасских городов в начале осени откроется сервисный центр фирмы КАМАЗ.
Открытие сервисного центра КАМАЗ вскоре состоится в Белове. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава города Сергей Алексеев.
Согласно имеющейся информации, запуск предприятия намечен на первую половину осени.
Как отметил Алексеев, в основные задачи организации будут входить продажи, а также предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
Вместе с этим, благодаря реализации проекта появилось 31 рабочее место. Известно, что в него вложено около 350 миллионов рублей.
В настоящее время все ключевые работы по созданию инфраструктуры выполнены.