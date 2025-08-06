В Chevrolet установили рекорд дальности хода для электромобиля

Компания General Motors отчиталась о том, что электропикап Chevrolet Silverado проехал на одной зарядке 1704,6 км, побив рекорд, ранее установленный Lucid Air Grand Touring (1205,3 км).

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Отмечается, что в заездах участвовал не серийный автомобиль, а модернизированная версия — Silverado EV Max Range Work Truck. Так, по сравнению со стандартным вариантом, у Work Truck оптимизирован угол установки колёс, улучшен воздушный поток, а запасное колесо снято для облегчения массы. Кроме того, инженеры специально выбрали оптимальное время проведения испытаний. В GM отмечают, что запас хода стандартного Chevrolet Silverado составляет 793 км.