В России предложили обязать получать права для управления питбайками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести изменения в законодательство, чтобы приравнять питбайки и электромотоциклы эндуро к мопедам. Для управления такими транспортными средствами потребуются водительские права категории «М», передает РИА Новости.

В обращении вице-спикер Госдумы приводит статистические данные, согласно которым за первые шесть месяцев 2025 года в результате аварий с участием питбайков погибли 10 детей, а еще 235 получили серьезные травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество таких происшествий выросло на 30,2%. При этом продажи питбайков с начала года увеличились в три раза — с 5 до 15 тысяч единиц. Парламентарий считает, что это не просто тенденция, а серьезная социальная проблема, которая требует немедленного решения.

Чернышов также полагает, что в стране необходимо пересмотреть статус питбайков и эндуро как спортивного инвентаря. Такая классификация позволяет избежать требований, предъявляемых к транспортным средствам (регистрация, техосмотр, страховка, номера), и создает у родителей ложное представление о том, что это «безопасная игрушка».

Кроме того, вице-спикер выступил за установление практики обязательного задержания техники при выявлении факта управления несовершеннолетним без сопровождения законного представителя или в запрещенных местах.

Чернышов также выступил с инициативой усилить административную ответственность за допуск несовершеннолетних к управлению питбайками в нарушение установленных правил. Он предложил рассмотреть возможность введения значительных штрафов и конфискации техники в качестве инструмента административного наказания в случае повторных или серьезных нарушений. Кроме того, Чернышов считает необходимым ввести штрафы за продажу питбайков несовершеннолетним без разрешения родителей.