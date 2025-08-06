Во сколько обойдется владельцу содержание Changan Uni-S

По информации, предоставленной маркетинговым агентством НАПИ, стоимость содержания Changan Uni-S в Москве за пять лет составит 2,31 млн рублей. При этом начальная цена автомобиля - 2,29 млн рублей.

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В частности, техническое обслуживание китайского кроссовера в комплектации Comfort с двигателем 1,5 литра мощностью 181 л.с. и роботизированной трансмиссией обойдётся владельцу в 246,6 тысячи рублей за пятилетний период. Транспортный налог составит около 45 тысяч рублей, а расходы на топливо достигнут 374 тысяч рублей.

Амортизация, которая также учитывается в общей стоимости владения, составит 890 тысяч рублей.

Дополнительно потребуется выделить 405 тысяч рублей на страхование каско, 154 тысячи рублей на покупку шин и 86 тысяч рублей на текущий ремонт кроссовера в течение указанного периода.

Ранее "РГ" рассказывала о том, во сколько обойдется годовое обслуживание Hongqi H9.