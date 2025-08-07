Россияне всё реже дают имена своим машинам

Времена, когда почти у каждой второй машины в России было свое имя, уходят. Судя по последнему опросу портала, основной деятельностью которого является хэдхантинг, в настоящее время только около 36% автовладельцев дают своим железным коням прозвища. А ведь в 2012 году, когда подобное исследование проводилось последний раз, таких заботливых водителей было заметно больше — 47%.

Большинство современных «имён» (примерно 9% от всех) – это ласковые или забавные переделки марок. Так, существует «ладушка», «жигулёнок», «енотик» (для Nissan Note), «жук», «джеточка», «каюшка», «аудюха».

На втором по популярности месте — звериные «имена» (2%): «бегемотик», «волк», «кабан», «конёк», а то и просто «зверь». Но «ласточка» среди них — абсолютный лидер, и дают это имя самым разным машинам — мощным внедорожникам, и кабриолетам, и даже «кадиллакам». Размер и характер в этом случае точно не имеют значения.

Ещё 2% машин носят клички, похожие на имена домашних питомцев — «Дружок», «Кеша», «Жужа», «Рекс». Реже встречаются ласковые обращения вроде «девочка», «малышка» или «красотка». На их долю приходится 1%. Столько же машин (1%) названы просто по цвету кузова — «вишенка», «черныш», «снежок», «голубчик».

Конечно, в списке прозвищ есть и герои книг, мультфильмов, и просто что-то характерное, вроде «танк», «машинка», «корыто», «торпеда», «ракета», «пончик», «самолет».

Психолог Екатерина Меньшикова объясняет это явление тем, что для таких автовладельцев машина — почти как домашний любимец. Называя её по имени, они показывают, что это не просто кусок железа для поездок. Многие действительно общаются со своими автомобилями — разговаривают, ругают или хвалят. Эксперт уверяет, что это не признак проблем, а скорее показатель эмоциональности человека или, возможно, нехватки живого общения.