В Туле строят большой завод Haval для выпуска автокомпонентов

О том, что китайский концерн Great Wall Motors на территории своей сборочной площадки намерен организовать производство комплектующих, ранее заявил первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев. А теперь появились некоторые подробности.

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Площадь нового комплекса по производству трансмиссий и автокомпонентов превысит 133 600 квадратных метров. Там будет организовано до 1000 новых рабочих мест, а датой запуска значится 2026 год.

Добавим, что тульский завод Haval выпускает кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo. Помимо этого, в Калуге организована полноцикловая сборка паркетников M6 на бывшем заводе «ПСМА Рус».

Кроме того, в Туле также делают бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Это агрегаты объёмом 1,5 и 2,0 литра, которыми оснащаются все сегодняшние модели бренда.

Кстати, россияне активно интересуются купеобразным кроссовером Haval F7x. Об этом сообщают эксперты Quto.ru, которые провели анализ посещаемости каталога автомобилей.