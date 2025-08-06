Belgee и Lada на белорусском рынке: стало известно, кто побеждает

Всего было реализовано 4346 легковых автомобилей всех марок, что сразу на 15,4% больше, чем месяцем ранее. При этом результат одного только бренда Belgee — 2395 машин, что составило 55% всех продаж.

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Автомобильная ассоциация «БАА» не приводит отдельные результаты по продажам Lada, но указывает: «Доля рынка двух крупнейших производителей (то есть Belgee и Lada) составила 79,4%».

Нетрудно подсчитать, что АвтоВАЗ удерживает 24,4%, продав белорусам около 1060 новых «Лад». Таким образом, российский производитель пока проигрывает белорусско-китайскому сопернику.

Напомним, что компании «Белджи» и АвтоВАЗ ведут бескомпромиссную борьбу за белорусского покупателя: в ход идут специальные цены, особые кредитные программы и другие уловки.

Между тем, белорусские дилеры обрушили цены на кроссовер Belgee X50. До конца августа на бюджетный вседорожник действуют прямые скидки: их размер варьируется от 3 до 5 тысяч белорусских рублей (от 81 до 136 000 российских).