В августе JAC предложит россиянам дизельную версию пикапа JAC T9

Изначально автомобиль оснащался безальтернативной бензиновой турбочетвёркой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм), которой ассистирует классический восьмидиапазонный «автомат». Но, учитывая предпочтения отечественной публики, в компании приняли решение добавить вариант на тяжёлом топливе.

В дизельном исполнении автомобиль оснастят новым двухлитровым двигателем мощностью 170 л.с., с которым состыкуют адаптированную под высокий крутящий момент (420 Нм) коробку передач. Это будет классический 8-диапазонный «автомат».

Обещано, что новинка получит набор подушек безопасности, отделку салона качественной экокожей, электроприводы передних сидений и многое другое. В грузовом отсеке имеются встроенные дуги безопасности и такелажные петли.

Между тем, Ульяновский автозавод наладит выпуск этого автомобиля, но под маркой Sollers. Производство будет налажено по полному циклу, а запуск продаж запланирован на III квартал 2025 года.