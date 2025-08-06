Названы рекордсмены скорости продаж на вторичном рынке России

Хэтчбеки обгоняют внедорожники по скорости продаж на вторичном рынке в России. Автомобильный вторичный рынок в 2025 году показывает нестабильную динамику: одни машины буквально «улетают», не задерживаясь в продаже, а другие ждут своего покупателя заметно дольше. Эксперты Avito Авто, проанализировав данные платформы, выяснили, кто же лидирует в скорости продаж.

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Безоговорочными чемпионами по скорости реализации стали доступные российские модели. Автомобили отечественных марок в ценовой категории до 500 тысяч рублей находят новых владельцев быстрее всех. В лидерах — отечественные Lada 2107, 2114, 2112, 2109. Более современная Priora, хоть и популярна, задерживается в продаже на 17% дольше перечисленных «ветеранов». Среди самых быстро продаваемых иномарок — Chevrolet Lanos, Nissan Cube и Daewoo Matiz.

Среди стран-производителей опять же лидирует российский автопром. Следом идут подержанные автомобили корейского, американского и французского производства, но их продажа занимает уже на 28% больше времени, чем у российских машин. Китайские же реализуются ещё на 7% медленнее этой группы, хотя и снимаются с продажи чуть быстрее (на 2,5%), чем японские и немецкие. А вот британские автомобили оказались аутсайдерами. Их продажа длится на 20% дольше, чем у других европейских конкурентов.

Вопреки всеобщей любви к SUV быстрее всего на вторичном рынке покупают скромные автомобили В-класса — Lada Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и так далее. Они уходят на 28% быстрее, чем внедорожники и кроссоверы. Чуть оперативнее SUV продаются представители бизнес-класса (E-класс: BMW 5 серии, Audi A6) и среднего класса (D-сегмент: Toyota Camry, Kia Optima). А вот популярные хэтчбеки «гольф»-класса (С-класс) находят владельца на 12% дольше, чем модели В-класса.

Среди типов кузова лидируют хэтчбеки — их покупают чуть быстрее седанов. Универсалы тоже востребованы, но ждут покупателя на 10% дольше хэтчбеков. А вот экзотика, например, купе и кабриолеты, может задержаться на виртуальной витрине на 30-50% дольше своих утилитарных «коллег».