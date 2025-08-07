Российские автономные технологии получают признание за рубежом

Российский разработчик автономного транспорта на основе ИИ «ЭвоКарго» продолжает расширять международный портфель интеллектуальной собственности

На сегодняшний день компания обладает патентной защитой в юрисдикциях России, Европы, Ближнего Востока, Азии и Северной Америки.

В совокупности под международной и российской охраной находятся 85 объектов интеллектуальной собственности «ЭвоКарго», включая изобретения и полезные модели, охватывающие инженерные принципы работы автономного транспорта; а также промышленные образцы, отражающие конструктивные и дизайнерские особенности. За рубежом — в Германии, Индонезии, Италии, Норвегии, ОАЭ, Турции, США, Франции и Швейцарии — зарегистрировано 22 патента.

Среди запатентованных программных разработок: модули автопилота, алгоритмы визуальной локализации, методы расчета безопасной скорости движения, технологии автоматического построения карт, инструменты калибровки и согласования работы сенсоров и другие.

В июле 2025 года компания получила новый патент в ОАЭ. Объектом охраны стала технология, обеспечивающая точное позиционирование в условиях ограниченного или неустойчивого сигнала. Решение важно для стабильной и безопасной работы беспилотного транспорта в закрытых зонах, тоннелях, лесах и других пространствах с низкой навигационной проходимостью.

Широкая география патентования подтверждает прохождение независимой экспертизы в зарубежных патентных системах, предъявляющих все уровни требований к новизне и прикладной пользе решений.

«Российские инженерные команды обладают всеми компетенциями для создания автономного транспорта мирового уровня. Наша команда полностью самостоятельно разрабатывает все важнейшие элементы таких систем: навигации, распознавания окружающей среды, планирования действий, принятия решений в любой обстановке. Наши технологии, получившие международную патентную защиту, — это результат системной и фундаментальной работы, направленной на надежность и безопасность в реальной эксплуатации», — отмечает Дмитрий Куликов, директор по разработке программного обеспечения автопилота «ЭвоКарго».

Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности позволяет отнести компанию к числу наиболее активных российских разработчиков в области автономного транспорта.