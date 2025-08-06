Автомобиль без водителя заметили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде якобы замечен автомобиль без водителя. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

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По словам нижегородцев, беспилотный автомобиль двигался по улице Чаадаева. Заднее стекло было заклеено пленкой.

Большинство пользователей соцсети восприняли эту новость, как фейковую. По их словам, это обычная Toyota.

Это серьезно написано? Просто сзади въехали, и хозяин пленкой заклеил.

Если машину в пленку с водителем завернуть, это называется беспилотник?

Обычная «Тойота Королла» едет, какой беспилотник, о чем говорят, сами не понимают. «Тесла» ездить так не может, а вы про «Короллу» дешевого сегмента так говорите», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде протестировали новые троллейбусы.

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