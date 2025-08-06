Volkswagen завершит выпуск вседорожника Touareg в 2026 году - спустя 24 года с начала производства. Модель не получит прямого наследника, сообщили инсайдеры Autocar.

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Touareg был представлен в 2002 году как результат совместной разработки с Porsche: обе марки использовали единую платформу для Touareg и первого Cayenne. Проект стал частью стратегии экс-главы концерна Фердинанда Пиха по продвижению бренда Volkswagen в премиум-сегмент.

Touareg уступит место более доступной и универсальной модели Tayron, которая уже продаётся на ключевых рынках. В Великобритании именно Tayron станет крупнейшим SUV марки Volkswagen. Кроссовер предлагается в двух- и трёхрядных версиях, имеет более функциональный салон и тяговую способность до 2500 кг в модификации 2.0 TSI с полным приводом.

Параллельно Volkswagen также готовится прекратить выпуск электрического купе-кроссовера ID.5. Модель, дебютировавшая в 2021 году как более спортивная альтернатива ID.4, не сумела добиться успеха на ключевом китайском рынке и осталась в тени более практичного ID.4 в Европе. В США ID.5 не предлагался. Производство планируется завершить в 2027 году в рамках оптимизации продуктовой линейки.

Также стало известно, что в концерне обсуждалась возможность выпуска компактного электрического минивэна на платформе MEB - условного преемника Touran. Однако проект отложен. По словам источников, руководство решило сосредоточиться на SUV и кроссоверах, а потенциальная разработка аналогичной модели может перейти к марке Skoda.

Отчасти электрический преемник Touran также не в приоритете, так как ресурсы научно-инженерного центра в Брауншвейге задействованы в создании других, более важных новинок - в частности, электрического Volkswagen Golf.