Электрический G580 EQ стал 600-тысячным внедорожником G-Class от Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz сообщила о выпуске своего юбилейного 600-тысячного внедорожника G-Class.

Юбилейным стал полностью электрический G580 EQ в цвете Obsidian Black metallic. Автомобиль был собран несколько дней назад на заводе в Граце, Австрия – месте, где производятся все «Гелендвагены».

Всего два года назад Mercedes отмечал выпуск 500-тысячного G-Class, что подчеркивает значительный рост популярности модели, ведь компании удалось произвести еще 100 000 автомобилей за такой короткий срок. Для сравнения, переход от 400 000 до 500 000 занял три года, на аналогичный промежуток времени пришелся и переход от 300 000 до 400 000 единиц.

На текущий момент G-Class является самым настраиваемым автомобилем в ассортименте Mercedes. Более 90% клиентов выбирают хотя бы одну опцию Manufaktur, а в среднем – три. В то же время возрос спрос на эксклюзивные цвета кузова, так как с прошлого года доступно более 20 000 оттенков благодаря программе индивидуализации.

Несмотря на изменения с момента своего дебюта в 1979 году, у «Гелендвагена» есть способность сохранять свои традиции: его силуэт почти не претерпел изменений за последние 50 лет, что нельзя не отметить. Такая же стойкость к изменениям наблюдается и у классической Нивы, которая вскоре отпразднует своё полувековое существование.