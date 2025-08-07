В Buick представили ретрофутуристичный концепт для Китая

Объединённая компания SAIC General Motors, которой принадлежит марка Buick, представила экспериментальный концепт Electra Orbit. В нём, по замыслу авторов из Центра передового дизайна GM China, сочетаются эстетика спорткаров 1950-х годов и электрические технологии будущего.

В пресс-релизе General Motors отмечается, что авторы концепта черпали вдохновение в достижениях космической отрасли и концептах Buick середины XX века. Длина седана — почти шесть метров, ширина — более двух. Автомобиль получил обтекаемый кузов с низкой передней частью и удлинённой задней, а также 24-дюймовые колёса.

Одна из любопытных деталей концепта — разделённые подвижные элементы в задней части, которые в активном положении добавляют машине прижимной силы. Кроме того, кабина автомобиля оборудована шарообразным контроллером на центральной консоли, с помощью которого водитель может управлять большинством функций автомобиля.

Поступит ли концепт в серийное производство, не сообщается.