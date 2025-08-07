В РФ начались продажи нового 33-летнего "Запорожца"

На одном из сайтов бесплатных объявлений в России выставили на продажу "Запорожец" ЗАЗ-968М 1992 года выпуска почти без пробега. На одометре малолитражки чуть больше тысячи километров.

По заверению владельца из города Псков, машина всю жизнь находилась в одних руках и большую часть времени хранилась в гараже, что, судя по всему, позволило сохранить эту "капсулу времени" в идеальном состоянии. Слова продавца подтверждают и советские документы, и номера "Запорожца", указывающие, что с момента покупки машину никто не перерегистрировал.

ЗАЗ-968М - это обновлённая версия модели 968А, которая выпускалась с 1979 года по 1994 год. У неё были более крупные прямоугольные фонари, увеличенный багажник, иные поворотники и меньше хромированных деталей в дизайне.

Кроме того, у 968М была существенно доработана система охлаждения двигателя. Модель лишилась знаменитых выпуклых воздухозаборников в задних крыльях. Вместо них появились обычные плоские решётки. Ещё одна решётка для улучшения вентиляции была установлена в крышке капота.

Представленный в объявлении экземпляр оснащён 1,2-литровым мотором мощностью 40 лошадиных сил. Коробка передач - четырёхступенчатая механическая, привод задний.

Владелец просит за свою машину весьма внушительную сумму - 1 000 000 рублей, однако заверяет, что готов обсуждать конечную цену с реальным покупателем.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Беларуси на продажу выставили ГАЗ-2410 на советских номерах за 1 млн рублей.