В Канаде перекрыли дороги из-за «очень агрессивных» бизонов

Полиция канадского региона Йорк временно перекрыла несколько дорог в районе после того, как пара бизонов прорвала забор и сбежала с фермы, создав потенциальную угрозу для местных жителей и водителей, пишет UPI.

Власти разместили срочное предупреждение в социальных сетях, призывая водителей избегать участка улиц Кил-стрит и Дэвис-драйв из-за «свободно перемещающихся бизонов». Жителям настоятельно рекомендовали не приближаться к животным и держаться на безопасном расстоянии.

Владелец фермы Гаррет Мак Суини объяснил, что побег произошел во время брачного сезона, когда бизоны становятся особенно агрессивными и непредсказуемыми.

«Это было довольно страшно. На прошлой неделе и позапрошлой мы уже замечали, что они ведут себя очень агрессивно», — рассказал мужчина, отметив, что это первый подобный случай за 13 лет.

Полиция сообщила, что оба бизона были безопасно возвращены на ферму примерно через два часа после инцидента благодаря совместным усилиям правоохранителей, специалистов по животным и самого владельца.

